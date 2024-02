Arpal emette allerta gialla su Ponente e Levante ligure

Arpal ha emesso l'allerta gialla per piogge diffuse sui medi e grandi bacini del Ponente ligure, del Levante ligure e nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia.

Nel Ponente l'allerta scatta alle 6 di domani e dovrebbe terminare alle 18:00 mentre sui Levante l'allerta scatta alle 18:00 di oggi e dovrebbe concludersi alle 14:00 di domani sui bacini medi mentre sui bacini grandi l'allerta scatta alle 6:00 di domani e dovrebbe durare fino alle 18:00 di domani. Nelle valli l'allerta scatta stasera alle 18:00 e dovrebbe terminare alle 18:00 di domani.

La perturbazione che interessa la Liguria porta, per tutta la giornata di sabato, condizioni di precipitazioni diffuse con piogge anche a carattere di rovescio moderato o puntualmente forte, seppure con tempistiche e modalità differenti a seconda delle zone. Le piogge delle scorse ore non hanno fatto registrare variazioni nel livello dei torrenti e, nel pomeriggio di oggi, le precipitazioni si sposteranno soprattutto a levante, dove persisteranno andandosi a intensificare nel corso della notte e domani. Dalla mattinata di domani torneranno a interessare nuovamente il Ponente. Sono previsti venti venti forti o di burrasca, soprattutto sui crinali del centro-levante.

Anche il mare sarà localmente agitato.

Visto il persistere delle precipitazioni, sono attesi innalzamenti significativi dei livelli sui corsi d'acqua maggiori con possibili inondazioni delle aree limitrofe per effetto di criticità locali. Non si escludono criticità legate all'insufficiente capacità di smaltimento dei reticoli fognari e allagamenti localizzati nelle aree prossime agli argini dei piccoli rii.



