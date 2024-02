Aeroporto Genova, Risso "non possiamo attenderci miracoli"

"Non possiamo attenderci miracoli per i limiti geografici di bacino di questo aeroporto, ma credo che possano esserci soluzioni. Anche una rinegoziazione della concessione che scade nel 2029 credo possa attirare nuovi azionisti ed è un aspetto importante per la programmazione". Lo ha detto il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso, a margine della presentazione dell'indagine congiunturale sull'economia genovese, commentando le manifestazioni di interesse arrivate per il Cristoforo Colombo. "Non credo sarà facilissimo arrivare almeno a 2 milioni, 2 milioni e mezzo di passeggeri - ha aggiunto -, ma le compagnie crocieristiche potrebbero giocare un ruolo importante, così come i progetti per avviare la funzione dell'aeroporto come hub turistico e le attività cargo". Per quanto riguarda l'azionariato, Risso non pensa ad una privatizzazione completa: "Meglio partecipazioni private ma con la maggioranza pubblica".



