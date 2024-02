Uomo ferito da un vicino di casa sulle alture di Sanremo

Un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco da un vicino di casa nelle campagne di Sanremo (Imperia) a quanto a pare al culmine di una lite. Si tratta di un cittadino romeno che è stato aggredito in località Poggio ed è ora ricoverato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo è stato soccorso dalla sorella che lo ha portato in auto fino a Valle Armea dove è stato di nuovo colpito dal rivale che lo aveva inseguito. I carabinieri stanno cercando di rintracciare l'aggressore. L'unico testimone diretto di quanto accaduto sarebbe il fratello del ferito.



