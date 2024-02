Sindacati, rappresentante aggredito in assemblea Amt

Un rappresentante sindacale è stato aggredito da alcuni lavoratori durante un'assemblea dei dipendenti di Amt, l'azienda pubblica dei trasporti di Genova, che si stava svolgendo presso il deposito di Gavette. Lo denunciano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal. Il sindacalista stava parlando mentre si discuteva dell'accordo siglato con Amt sull'istituzione temporanea di turni che prevedono lo spostamento del personale dal deposito di Gavette a quello di Campi, un cambiamento necessario a causa dei lavori previsti per il rifacimento dell'impianto conseguente al progetto "4 assi".

"Un gruppo molto limitato di lavoratori, palesemente già organizzato e coordinato, ha aggredito fisicamente un rappresentante sindacale di una delle scriventi organizzazioni sindacali - denunciano -. Il fatto accaduto è intollerabile in quanto il comportamento 'squadrista' messo in campo da pochissime persone è prima di tutto lesivo del valore etico e sociale che la categoria degli autoferrotranvieri ha sempre dimostrato e che continua a dimostrare ogni giorno, ed inoltre è sfociato in un deprecabile atto di violenza fisica che deve essere sempre e comunque condannata". Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal si sono già mosse per denunciare l'accaduto.



