Sicurezza stradale, bambini premiati per il premio Picasso

Cortometraggi, podcast, disegni e laboratori interattivi: 1000 bambini e bambine delle scuole genovesi hanno progettato idee per migliorare la mobilità e la viabilità cittadina rendendola maggiormente a misura di pedone e più ecologica. Le loro proposte sono state premiate questa mattina a palazzo Ducale nell'ambito della terza edizione del premio Federica Picasso, la giovane donna e mamma rimasta uccisa in un incidente stradale l'8 febbraio 2021 mentre guidava un monopattino. Da tre anni lo studio Sguerso, per cui lavorava, promuove questa iniziativa, supportata anche dal Comune di Genova e dall'ufficio scolastico regionale. Stamani nel salone del Maggior Consiglio centinaia di bambini hanno concluso un percorso dedicato al tema del cosiddetto "urbanismo tattico" e hanno costruito insieme la "Genova che vorrei", con strade scolastiche, zone (semi)pedonali, più rispetto per le norme del codice della strada e per l'ambiente e ancora più esperienze come pedibus e bicibus. Tra le classi che hanno ricevuto il primo premio la 4A della scuola Solari dell'IC Terralba, grazie al video "Andiamo a Pedibus" e la classe 5B dell'IC Cornigliano - scuola Ferrero con l'elaborato "La scuola dei miei sogni è in un quartiere che ascolta i miei bisogni". Alla premiazione hanno partecipato diversi assessori della giunta Comunale e i titolari dello studio Sguerso ma anche Marco Scarponi, segretario generale della fondazione Michele Scarponi, intitolata al fratello, ucciso mentre era in bici nel 2017. "Il ricordo di Federica si sta trasformando in un dono immenso per la città di Genova e che vede protagonisti i bambini e le bambine - dice - e i lavori pervenuti sono sogni realizzabili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA