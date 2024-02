Porto Savona-Vado, Piacenza vede gli operatori per il Prp

Il commissario straordinario dell'Autorità portuale del Mar ligure occidentale, Paolo Piacenza, ha svolto una riunione con gli operatori portuali di Savona e Vado ligure per avviare il confronto sul percorso per arrivare all'adozione del nuovo Piano regolatore portuale ed ha effettuato un sopralluogo tecnico alle aree di Funivie per verificare la consistenza e la potenzialità dei parchi logistici ferroviari con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato che consenta di estendere l'offerta a diverse tipologie merceologiche movimentate dai due porti. "La redazione del Piano regolatore portuale, documento fondamentale per lo sviluppo della portualità e dell'intero sistema logistico, non può prescindere da momenti di condivisione e confronto come questo, al quale ne seguiranno altri con i diversi soggetti coinvolti" ha commentato al termine degli incontri Piacenza, che è anche commissario unico per ripristino e gestione di Funivie.

Per quanto riguarda i parchi ferroviari di Bragno, Piacenza pensa ad un utilizzo più vasto. "Credo fortemente nella necessità di ragionare in termini di logistica integrata sulle aree disponibili in Val Bormida a servizio dei porti di Savona e Vado - spiega -. Non solo per poter consentire uno sviluppo sostenibile del carbone, che rimarrà ancora elemento economico dei prossimi anni, ma per creare aree logistiche integrate nave-treno potenziando, ad esempio, i parchi ferroviari di Bragno. Indispensabile ragionare con tutte le istituzioni e con gli operatori privati per rilanciare la Val Bormida come distretto industriale non solo per lo stoccaggio delle merci ma per la loro trasformazione in beni ad alto valore aggiunto".





