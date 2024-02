Mannino, con Sanremo se succede fatto nel mondo non lo scopriamo

"Amadeus ma che cosa hai combinato? È un mese che si parla solo di Sanremo. I giornalisti sono tutti qua: se succede un fatto nel mondo, non lo scopriremo mai. Ma è bello vivere un mese di incoscienza. E' un grande carnevale". Teresa Mannino, sul palco dell'Ariston, è scatenata.

Vestita di bianco, con una camicia piumata ironizza sui look: "Ringrazio il mio stilista che ha vestito anche Jennifer Lopez, Madonna, Michelle Obama, Taylor Swift. E Teresa Mannino. Pensa, ha iniziato la carriera con Whitney Houston e l'ha finita con me". Lo stesso abito che indossa "ce l'ha uguale Jennifer Lopez, ma lei ci va a fare la spesa. Se vado dal macellaio così mi spenna e mi butta nel banco frigo. E comunque prima delle polemiche, sappiate che non ho ammazzato nessun uccello".





