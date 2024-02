Loredana Bertè, "se vinco, la dedica è per Mimì"

"Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l'ultimo. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo". Loredana Bertè fa un veloce passaggio in sala stampa per ringraziare dell'accoglienza che il suo brano Pazza ha ricevuto.

"Votate per me, io vorrei andare all'Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito.

E mi prendo una bella rivincita", ha detto ricordando il suo matrimonio naufragato con il tennista Björn Borg. Il favore della stampa la proietta anche verso un possibile premio della Critica. "Vincere festival e Critica non si può?", sogna Loredana in grande che vorrebbe dedicare il successo "a Mimì".

E a tutte le donne, alle quali è rivolto il suo brano, dice: "voletevi più bene".



