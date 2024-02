L'Ariston acclama il ritorno di Morandi

L'Ariston acclama il ritorno di Gianni Morandi, co-conduttore dell'edizione 2023. "Mi sembra non sia neanche passato un anno", dice Amadeus. "Fra noi è sbocciata una vera amicizia. E a un certo punto a colazione qualche giorno fa ho pensato: mi manca Gianni Morandi, e l'ho chiamato".

I due lanciano Teresa Mannino: "Da piccola volevo fare la cantante, mia sorella mi diceva sei stonata e quando canti tu piove, e pioveva. Stasera devo fare lo sfregio a mia sorella, cantare a Sanremo". E chiede a Morandi di cantare C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. "In questo momento - dice l'attrice - ne abbiamo davvero bisogno".

Tutto l'Ariston canta con lui.



