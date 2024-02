Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio a Imperia in un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Stando ai primi accertamenti gli autoveicoli si sono scontrati in via Nazionale per cause ancora da accertare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Imperia, il personale sanitario del 118, diverse ambulanze e le forze dell'ordine.

La dinamica è da chiarire.



