Il sindaco di Fidenza a Crowe, 'Il tuo trisavolo era di qui'

Stasera Russell Crowe salirà sul palco dell'Ariston come ospite speciale della terza serata del Festival di Sanremo e, così, si accende la contesa tra Fidenza (Parma) e Ascoli Piceno sulla cittadinanza di Luigi Ghezzi, trisavolo del Gladiatore. A farsi avanti con una lettera aperta, a cui allega una foto dell'atto di nascita di Ghezzi, è Andrea Massari, sindaco del comune emiliano.

"Non ci conosciamo anche se ci siamo scambiati qualche messaggio, mi permetto però di rivolgermi a te come se fossi un mio concittadino, dal momento che per un breve periodo di tempo ho creduto di poterti consegnare di persona il certificato di nascita del tuo trisavolo", scrive il primo cittadino. Massari racconta della ricerca partita su richiesta dell'Archivio di Stato di Ascoli Piceno e del risultato inatteso: la scoperta che Ghezzi era nato a Fidenza, nella frazione di Chiusa Ferranda, il 23 giugno 1829. All'epoca il paese si chiamava Borgo San Donnino ed era sotto il Ducato di Maria Luigia, già moglie di Napoleone.

"Una serie di circostanze hanno fatto in modo che sostanzialmente ti venisse data un'informazione che si è rivelata errata", attacca il sindaco. Quest'estate Crowe sarà ad Ascoli Piceno per ritirare la cittadinanza onoraria, "devo purtroppo arrendermi al fatto che forse fa più comodo che tu sia originario di Ascoli Piceno. E così sia, per carità!", alza le braccia Massari. Tuttavia, il monito alla star, "se mai avrai voglia di prendere la cittadinanza italiana, quella vera, non onoraria, sappi che dovrai passare da Fidenza per ritirare quell'atto di nascita che nessuno potrà consegnarti a luglio.

Forse per quell'epoca non sarò più sindaco, ma sarà comunque un piacere poterti stringere la mano".



