Il Premio Tenco invita Loredana Bertè alla prossima edizione

Per Loredana Bertè arriva l'invito ufficiale del Premio Tenco a partecipare alla prossima edizione.

L'artista, in gara al Festival di Sanremo con Pazza, per la serata delle cover di venerdì 9 febbraio ha scelto Ragazzo Mio di Luigi Tenco. Una versione del brano a lei molto cara, quella con l'arrangiamento di Ivano Fossati, già cantata nel 1984 per l'album Savoir Faire. Insieme a lei sul palco dell'Ariston salirà Venerus.

"Quest'anno realizzo uno dei miei sogni, quello di portare nella serata dei duetti Ragazzo Mio, un omaggio che da anni volevo fare al grandissimo Luigi Tenco", ha spiegato Bertè. "Una canzone che il maestro Ivano Fossati aveva riarrangiato per me già nel 1984. Con me sul palco dell'Ariston alla chitarra salirà Andrea Venerus, artista talentuoso e geniale. Ci siamo già incontrati e abbiamo provato, è un compagno perfetto per questo viaggio".



