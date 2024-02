Crowe il Gladiatore, 'scatenate l'inferno' e mima il 'qua qua'

"Al mio segnale scatenate l'inferno". Il Gladiatore è tornato all'Ariston e l'epica battuta del kolossal di Ridley Scott risuona con tutta la potenza della voce originale di Russell Crowe, che la pronuncia in italiano, ospite stasera all'Ariston con la sua band The Gentlemen Barbers con cui esegue Let Your Light Shine.

Poi abbraccia Mannino urlando "Teresa" e, in guizzo di ironia, quando l'attrice cita, tra le altre star con origini italiane, John Travolta, mima con ironia il ballo del qua qua, tormentone della giornata dopo lo sketch da dimenticare di ieri con l'attore della Febbre del sabato sera.



