Comune Genova, prorogata la mostra 'Scripta manent'

Sarà visibile ancora per questo week-end la mostra "Scripta Manent. Le leggi razziali attraverso i documenti del Consiglio comunale di Genova. Giuseppe Basevi: un caso di scuola", allestita presso il loggiato superiore di Palazzo Tursi e aperta dalle 10 alle 18.

"È la prima volta che il tema delle leggi razziali viene affrontato esponendo documenti storici del Consiglio comunale - ha detto il presidente Carmelo Cassibba - e siamo felici del successo ottenuto e delle numerose richieste di prolungarne la durata o renderla permanente, stiamo attivamente lavorando su questo. Obiettivo di "Scripta Manent" è, inoltre, far capire che alcune tecnologie come l'AI, possono essere utilizzate in modo costruttivo e positivo, che esiste un "deep fake" buono. In questa era digitale e spesso fuori controllo, in cui possiamo connetterci e condividere informazioni in modi senza precedenti, abbiamo la responsabilità di utilizzare queste risorse anche per preservare la storia e la memoria. Speriamo di esserci riusciti".



