Cantieri autostrade: nel 2025 via a lavori nelle gallerie A7

Autostrade per l'Italia prevede di iniziare nel 2025 i lavori di ammodernamento nelle gallerie sull'A7 Genova-Milano. Lo anticipa il responsabile dell'ammodernamento della rete di Aspi Maurizio Mazzola durante un sopralluogo nella galleria Manfreida, il primo tunnel dell'A26 completamente impermeabilizzato, che sarà riaperto al traffico l'11 febbraio.

"Stiamo ancora chiudendo il calcolo delle classi d'attenzione delle gallerie sull'A7, che prevedono delle linee guida, a seguito della chiusura del calcolo delle classi d'attenzione entro un anno sarà necessario effettuare ulteriori ispezioni per acquisire elementi utili ai fine del progetto, - spiega Mazzola - completata la parte delle ispezioni che durerà un paio d'anni grosso modo, avremo tutti gli elementi per capire quali sono le necessità d'intervento su ogni galleria, diciamo che noi nel 2025 decideremo quali sono le gallerie lunghe più di 500 metri da chiudere per adeguarle". Il tratto interessato sarà quello tra Genova e Serravalle.

Sull'A7 Aspi potrebbe prevedere anche modifiche al tracciato per velocizzare il traffico? "Di questo non mi occupo, non posso darvi una risposta definitiva, - ribadisce Mazzola ai cronisti - immagino di no".



