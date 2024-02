Calcio: terremoto Sampdoria, Lanna si dimette da presidente

Marco Lanna non è più il presidente della Sampdoria, ruolo che ha ricoperto dal dicembre 2021 nel momento più difficile quando il club stava vivendo il passaggio tra la vecchia proprietà e l'attesa di un nuovo azionista di maggioranza. La notizia è ufficiale dopo il comunicato della società in cui si spiega che Lanna ha espresso la decisione di dimettersi anche dal ruolo all'interno del cda. Nella nota del club oltre ai ringraziamenti l'auspicio di ritrovarsi: "Nella programmazione della ristrutturazione aziendale non mancheranno certamente le opportunità per riavvicinarsi e costruire un nuovo percorso comune nel contesto di un rapporto che non si esaurisce certo oggi", scrive la società.

Una bufera in casa blucerchiata con Lanna che avrebbe preso questa decisione dopo una serie di episodi, l'ultimo sarebbe legato al mancato invito al Porto Antico quando la squadra insieme al tecnico Andrea Pirlo e l'azionista di riferimento Matteo Manfredi sono andati a vedere il docufilm "La bella stagione", dedicato proprio alla Samp dello scudetto di cui Lanna era stato splendido protagonista. Il futuro non è tracciato. Magari potrebbero incrociarsi di nuovo le strade nel caso nascesse la Fondazione Sampdoria proposta proprio da Lanna ma adesso l'unica certezza è un divorzio che ha scosso l'ambiente doriano.



