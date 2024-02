Agricoltori, "onorati dell'attenzione di Amadeus"

"Chiediamo a Rai e Amadeus che ci diano voce e che mettano in risalto le problematiche che l'agricoltura ha affrontato, sta affrontando e dovrà affrontare.

Abbiamo sentito che Amadeus è sensibile al nostro problema e siamo più che onorati. Che ci dia voce, amplifichi e sensibilizzi ancora di più il problema reale che non coinvolge non solo gli agricoltori ma tutta la popolazione e il futuro dell'Italia. All'Europa chiediamo di mettersi una mano sul cuore". A parlare è Cristian Belloni uno dei portavoce degli agricoltori e allevatori di Melegnano (Milano), arrivati stamani a Sanremo.

Avrebbero voluto salire sul palco del teatro Ariston per dare voce alle protesta, ma la Rai ha fatto sapere che sarà letto un comunicato durante la trasmissione, probabilmente domani sera.

"Stiamo cercando di capire le giuste dinamiche - prosegue - perché le informazioni escono con il contagocce. Ancora non sappiamo chi scriverà il comunicato e cosa verrà scritto, ma ringraziamo Amadeus e il teatro Ariston per la disponibilità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA