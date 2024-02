145 kg di coca in auto e non si fermano all'alt, arrestati

Non si fermano all'alt dei carabinieri e, dopo averli speronati, provano a scappare. Il motivo della fuga erano 4 borse con dentro 145 chili di cocaina.

In manette sono finiti due italiani di 50 e 60 anni. L'auto, una Fiat Panda, era stata notata dai militari impegnati in controlli in area portuale dopo l'intensificazione dei servizi antiterrorismo. A insospettire i carabinieri sono stati i continui giri fatti dalla vettura. A quel punto hanno intimato l'alt ma i due invece di fermarsi hanno speronato a pattuglia. I militari sono riusciti a bloccare subito uno dei due mentre l'altro è stato raggiunto poco distante.



