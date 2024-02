Ultraottantenne investito a Cogorno, condizioni critiche

Versa in condizioni critiche il pedone investito stamattina in via IV Novembre a S.Salvatore di Cogorno. Il pensionato di 85 anni mentre attraversava la trafficata via all'altezza della rotonda del ponte di Caperana è stato centrato in pieno da una autovettura. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e dopo essere stato stabilizzato e intubato dai sanitari del 118 con l elicottero è stato portato all' ospedale San Martino di Genova dove è tutt'ora ricoverato nel reparto di rianimazione con un grave trauma cranico e ventilazione meccanica. La prognosi resta riservata. Sul posto la polizia municipale di Cogorno per i rilievi dell' incidente



