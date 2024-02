Sanremo, concerto a sorpresa dei Negramaro a Pian di Nave

I Negramaro, in gara al 74/o Festival di Sanremo, si è sono esibiti poco prima delle 18 in un concerto a sorpresa che si è tenuto sul piazzale di Pian di Nave, a Sanremo. La band salentina ha mandato in visibilio alcune centinaia di fan, che hanno saputo dell'esibizione tramite manifesti e il classico tam tam sui social. Guliano Sangiorgi è riuscito grazie alla propria empatia a rendere partecipe il pubblico con alcuni grandi successi. Partiti con la cover di Lucio Battisti "O mare nero", i Negramaro hanno poi cantato "Mentre tutto scorre" (presentato a Sanremo nel 2005) e "Meraviglioso".



