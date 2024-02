Morandi , qui a salutare ultimo festival di Amadeus

"Siamo venuti a salutare l'ultimo festival di Amadeus": lo dice all'ANSA Gianni Morandi, coconduttore della kermesse lo scorso anno, arrivato a Sanremo insieme alla moglie Anna Dan. "Anche lui era sorpresissimo degli ascolti, dopo quelli da record dello scorso anno... E' un maestro, sa costruire il cast e i meccanismi dello spettacolo in modo abbastanza unico. E' bravissimo", dice dell'amico presentatore e direttore artistico del Festival.

La presenza all'Ariston anche quest'anno sarebbe stata concordata last minute. "Mi ha chiamato Amadeus - racconta Morandi - e mi ha detto 'dai vieni, ci sarà anche Ibra'. Gli ho chiesto 'Ma si ferma?'. 'No riparte...' mi ha risposto".

Gianni è comunque arrivato per partecipare alla festa. Ha ascoltato le canzoni. 'Pazza' di Loredana Bertè lo ha colpito: "Ha un testo molto forte, che fa la differenza. La sua - conclude - sarebbe una bella vittoria".



