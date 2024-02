Maxi rissa alla Fiumara a Genova, 7 denunciati anche minori

I carabinieri hanno individuato e denunciato sette persone, tra cui alcuni minori, che avrebbero preso parte a una maxi rissa a fine gennaio nei giardini del centro commerciale Fiumara, a Sampierdarena. I militari hanno scoperto che il 22 gennaio si erano fronteggiate due bande: da un lato un gruppo di albanesi e dall'altro uno di magrebini.

Proprio un nordafricano aveva accoltellato due rivali che erano stati ricoverati in codice rosso all'ospedale con ferite giudicate guaribili in 30 giorni. I reati contestati sono lesioni e rissa aggravata. Secondo gli investigatori all'origine dello scontro ci sarebbe un regolamento di conti per alcuni attriti dei giorni precedenti. Le due bande si sarebbero prima insultate, poi sarebbe partito un lancio di pietre e da lì uno di loro ha tirato fuori il coltello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA