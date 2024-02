Incendio nel centro raccolta rifiuti Iren a Cairo Montenotte

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nel centro di raccolta rifiuti gestito da Iren Ambiente a Cairo Montenotte (Savona), in frazione Bragno. A dare l'allarme alcuni residenti, allarmati dal fumo. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, avrebbero avuto origine all'interno di un capannone contenente plastica. Non ci sono feriti né intossicati.

Immediato l'intervento sul posto di 4 squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio in circa 3 ore. La bonifica è ancora in corso. Sul luogo anche i tecnici di Iren e Arpal e gli agenti della polizia locale.

"La macchina operativa è stata da subito efficiente - commenta il sindaco Paolo Lambertini - Sia i vigili del fuoco che i tecnici Iren si sono messi subito al lavoro e la situazione è divenuta presto sotto controllo, anche grazie al muro realizzato proprio per queste evenienze intorno ai capannoni che evita la dispersione delle fiamme in caso di incendio".

Lo stesso sito era stato interessato in passato da due incendi. Il primo nell'ottobre 2015, quando erano andati a fuoco alcuni container di materassi e rifiuti ingombranti; il secondo il 7 gennaio 2018, un rogo devastante che era durato per due giorni. In quel caso vennero chiuse le scuole in tutti i comuni limitrofi, e i timori di inquinamento ambientale portarono a numerose analisi sulle falde acquifere e addirittura a temere un collegamento (poi smentito) tra l'incendio e una contemporanea epidemia di massa di gastroenterite nella vicina scuola penitenziaria.



