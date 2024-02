In casa armi in parte modificate, arrestato un imprenditore

Fucili, carabine, pistole molte delle quali modificate. L'arsenale è stato scoperto a casa di un imprenditore edile di 51 anni di Genova che gli agenti delle volanti, diretti dal primo dirigente Maria Teresa Canessa, hanno arrestato. La perquisizione è scattata ieri mattina in via Casaregis, nel quartiere Foce, dopo una segnalazione.

Sistemate nella camera da letto dell'uomo i poliziotti hanno trovato almeno 15 armi tra cui anche fucili con le canne mozzate, una pistola con il meccanismo modificato per permetterle di sparare a raffica. Molte delle armi, detenute regolarmente, non avrebbero dovuto stare a Genova ma fuori dal Comune e dunque non avevano una documentazione regolare. Quando gli agenti lo hanno arrestato, l'imprenditore ha detto che non aveva avuto il tempo di denunciarle.



