Il Volo, a Sanremo per 15 anni di carriera

"Non siamo più giovani vecchi, ma vecchi giovani". Il Volo torna a Sanremo, dopo la vittoria nel 2015 e il terzo posto del 2019, e lo fa per mostrare la sua nuova identità. "E per festeggiare i nostri 15 anni di carriera, per aprire la via al nostro nuovo disco di inediti, per dimostrare chi siamo oggi", raccontano Gianluca, Piero e Ignazio, ormai alla soglia dei 30 anni. "Sanremo è una vetrina troppo importante per l'Italia. Se hai qualcosa da dire non c'è posto migliore del festival, non si può avere paura di quel palco e poi noi siamo nati lì. Dire che non ne avevamo bisogno è un atteggiamento di presunzione - sottolineano i tre -. Il primo lo abbiamo fatto per farci conoscere, il secondo per consolidare il nostro pubblico, il terzo ci consente di ampliare il pubblico con una canzone universale". Il brano che portano in gara è Capolavoro, scritto da Edwin Roberts, Stefano Marletta e Michael Tenisci, una ballad pop contemporanea che celebra l'amore universale e che "mette in luce quanto sia fondamentale lavorare su se stessi, ma anche l'importanza delle connessioni e dei sentimenti. La sua forza sta nel fatto che chiunque la ascolti, capisce immediatamente a chi dedicarla". "È la nostra nuova veste, il nostro nuovo sound. È un vestito cucito su misura per portare il bel canto a uno step successivo, portarlo a più persone, trasferirlo ai giorni nostri. Come hanno fatto nel rock, i Maneskin". Nessuna paura di non venire capiti. "A volte cambiare può essere pericoloso, ma non ci spaventa perché crediamo in quello che stiamo facendo. Vogliamo dimostrare di essere ragazzi di 30 anni che vogliono spingersi oltre i propri limiti con coraggio: una veste nuova, ma coerente con quello che abbiamo sempre fatto. Un ponte perfetto tra quello che eravamo e quello che vogliamo essere". Il festival di Sanremo è il primo tassello di un importantissimo anno per il trio italiano famoso nel mondo: per celebrare i 15 anni, Il Volo sarà impegnato con un tour mondiale, che toccherà anche l'Italia, sulle note dei nuovi brani del primo disco di inediti - in uscita nei prossimi mesi -, dei grandi successi della tradizione musicale nazionale e quelli del proprio repertorio.



