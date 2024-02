Federica Brignone, all'Ariston tutto molto emozionante e veloce

"È stato tutto molto emozionante e veloce proprio come avviene in gara per rispettare i tempi televisivi di Sanremo. È stata comunque un'ottima occasione e una grande visibilità per me e per lo sci. Mi sono divertita ad annunciare Loredana Bertè un mito e una donna fantastica!". Lo dice Federica Brignone all'indomani della sua esperienza sul palco del Festival di Sanremo.

"Ringrazio Amadeus per l'invito e per avermi fatto vivere questa nuova esperienza, ora torno nel mio mondo a fare quello che amo, le gare", aggiunge la sciatrice, che all'alba è partita alla volta dell'aeroporto di Nizza per le prossima gara di Coppa del mondo sabato in Andorra.

Sul finale del suo intervento era previsto un saluto per Sofia Goggia, la cui stagione è stata fermata da un grave infortunio nei giorni scorsi: una questione - ha spiegato la manager dell'atleta, Giulia Mancini - legata soltanto ai tempi di scaletta. Brignone aveva comunque mandato il suo messaggio di solidarietà alla collega il giorno prima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA