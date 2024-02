Antico volume della biblioteca Classense in mostra a Genova

Un antico volume della Biblioteca Classense di Ravenna - il Compendium de plantis omnibus di Pietro Andrea Mattioli (Venezia, Officina Valgrisana, 1571) - sarà esposto dal 9 febbraio al 17 marzo al Palazzo Ducale di Genova nella mostra Liber. Pagine rubate e ritrovate, che presenta una selezione di preziosi volumi illecitamente sottratti a chiese, biblioteche, archivi, librerie antiquarie e collezionisti privati su tutto il territorio nazionale e recuperati grazie al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri.

Restituito alla biblioteca Classense nel 2011 dal Comando Carabinieri Tutela e Patrimonio Culturale-Nucleo di Bologna, il Compendium di Pietro Andrea Mattioli era stato individuato nel catalogo di vendita di una libreria antiquaria italiana. Il libro risultava presente negli inventari del 1967 e microfilmato nel 1976, ma a partire dal 1983 risultava mancante. L'esemplare è stato identificato con certezza come uno dei volumi della biblioteca privata del medico ravennate Massimiano Zavona (1579-1652) grazie alla sua tipica nota di possesso consistente in una "Z", sopravvissuta sul frontespizio della copia classense, e la cui biblioteca confluì, nell'Ottocento, nella Classense. All'interno del volume sono conservati alcuni esemplari di piante essiccate in corrispondenza della relativa descrizione tassonomica.



