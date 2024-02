Alla Tosse a Genova spazio alla danza contemporanea

Compie dieci anni la rassegna di danza contemporanea "Resistere e creare" prodotta dal Teatro della Tosse e attualmente diretta da Linda Kapetanea e Jozef Fruceck con Marina Petrillo. Il programma prevede una serie di appuntamenti lungo tutto l'anno. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stata presentata la prima parte del cartellone, in realtà già avviato ai primi di gennaio. Domani (Sala Trionfo, ore 20,30) è prevista la prima nazionale di "Yolt" (coreografia di Manuel Ronda), mentre venerdì ci si sposterà al Teatro del Ponente (ore 19) per "Sport" di Salvo Lombardo con la Compagnia Chiasma. Sabato, infine, altra prima nazionale ancora al Teatro del Ponente con "My body is your body" (regia di Tim Behren, compagnia Overhead Project). Fra marzo e aprile sono fissati due appuntamenti di richiamo con nomi internazionali della danza contemporanea. Il 15 marzo (Sala Trionfo, ore 20,30) il collettivo italo-spagnolo "Kor'sia", vincitore del Fedora Prize 2023, metterà in scena lo spettacolo "Igra" un "botta e risposta tra passato e presente" in cui i grandi classici della danza sono interpretati in chiave contemporanea; il 20 e 21 aprile, ancora la Sala Trionfo ospiterà "Chotto desh". Nato dal successo internazionale di "Desh", spettacolo autobiografico del celebre coreografo e danzatore anglo-bengalese Akram Khan , vincitore dell'Olivier Award e acclamato dalla critica , Chotto Desh (Piccola Patria) è un adattamento realizzato nel 2015 dalla regista di Theatre-Rites Sue Buckmaster che, dopo il tour triennale tra il 2015 e il 2018, torna ora con una nuova rilettura. Anche la tranche autunnale registrerà l'arrivo di alcuni nomi di richiamo quali Claudia Castellucci, Leone d'Argento per la Danza 2020, con "Verso la specie", Michela Lucenti e il Balletto Civile con "Les fleurs". Da segnalare, inoltre, due prime nazionali con "Blueprint" e "Sema", nuovo lavoro della compagnia svizzera Linga guidata da Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo sulla danza vorticosa dei dervisci rotanti.



