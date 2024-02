Aeroporto Genova, Attanasio "auspico ingresso della Regione"

"Auspicherei l'ingresso nell'azionariato della Regione Liguria - che si è molto impegnata e sta investendo molto sull'aeroporto - anche per dare un senso di aeroporto regionale, non solo di Genova. Il Colombo deve avere questa caratterizzazione, anche per avere un bacino sufficientemente grande per attrarre traffico". Lugi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova che è il secondo azionista con il 25%, dopo l'Autorità di sistema portuale che ne detiene il 60% (il terzo socio è Adr con il 15%) dell'Aeroporto di Genova, spiega che, arrivate le 5 manifestazioni di interesse (Msc, Costa crociere, Spinelli-Hapag Lloyd, Levorato Marcevaggi e 777 partners), il lavoro è appena iniziato per capire "chi entra, come e per fare cosa". La maggioranza resterà pubblica, ma il resto è da definire. Cosa farà la Camera di commercio? "Non vogliamo uscire dall'azionariato dell'Aeroporto di Genova, ma non saremo noi il problema qualora si ponesse la questione di cedere quote ai privati - dice Attanasio -. Abbiamo il 25%, bisognerà vedere anche cosa farà Adr che ha il 15%. Da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale che ha il 60% esiste la disponibilità a scendere.

Noi non abbiamo mai dichiarato di voler vendere, anzi, il mio predecessore (Paolo Odone, ndr), voleva anche comprare. Per ora stiamo in stand by. In ogni caso non saremo un problema".





