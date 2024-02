Toti incontra console Francia, intesa su temi frontalieri

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato nei suoi uffici di piazza De Ferrari il console generale di Francia François Bonet. Una visita di cortesia istituzionale, "che è stata anche occasione per dialogare su tematiche frontaliere di interesse comune" spiega la Regione in una nota.

Tra queste, la situazione socioeconomica e il progresso infrastrutturale strategico e di collegamento, con particolare attenzione al raddoppio ferroviario a Ponente. Si è parlato inoltre di sviluppo della portualità, investimenti Pnrr, industria e crescita del turismo francese in Liguria.

Con il rappresentante d'Oltralpe "è stata condivisa la volontà di potenziare scambi e collaborazioni per lo sviluppo dei territori di confine e delle relative attività, rafforzando anche i contatti già esistenti".



