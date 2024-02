Striscia, tapiro ad Amadeus per la multa per Sanremo 2023

Dopo la conferma, da parte del Tar, della multa Agcom da 175mila euro per pubblicità occulta di Instagram fatta lo scorso anno dal palco dell'Ariston, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna ad Amadeus il Tapiro d'oro. "Però ne ha incassati tanti la Rai grazie al Festival e grazie alla pubblicità, data anche dai social", dichiara Amadeus. "Vediamo se li dovrò pagare io, che sarà mai pagare 175 mila euro...? Vedremo cosa deciderà la Rai". Per Amadeus - ricorda il tg satirico in una nota - è il terzo Tapiro ricevuto in carriera.





