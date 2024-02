Sansa, Regione spende per lo schermo non per disturbi alimentari

"Passando davanti al maxischermo della Sala Trasparenza della Regione Liguria, dove il governatore Giovanni Toti fa le sue conferenze stampa, maxischermo costato 700mila euro, oggi ho pensato che ieri in commissione consiliare abbiamo parlato ore dei tagli ai finanziamenti per l'assistenza di chi soffre di disturbi alimentari: 670mila euro, mentre in Liguria nelle strutture pubbliche ci sono appena 50 posti per assistere chi soffre di questi disturbi (oltre 1.500 casi l'anno). Per i ragazzi i soldi non si trovano. Per il maxischermo sì. Lo dichiara Ferruccio Sansa, consigliere regionale di opposizione della Lista Sansa, che oggi in consiglio regionale con un'interrogazione ha anche chiesto conto di quanto è costato alla Regione Liguria il contributo al recente Forum internazionale del turismo Italiano a Genova, al quale ha partecipato tra gli altri la ministra del Turismo Daniela Santanchè. L'assessore al Turismo Augusto Sartori, su delega del presidente della Giunta con delega alla comunicazione istituzionale Giovanni Toti, ha risposto a Sansa che il contributo della Regione al Forum è stato quantificato "complessivamente in 40mila euro".



