Sanremo, per king Amadeus, 25 smoking-gioiello

Sanremo è musica, canzoni che restano nella storia delle sette note, ma anche look che fanno spettacolo e tendenza. Anzi, negli ultimi anni, complici i social, il festival è diventato una vera passerella. Tant'è che quest'anno la gara è cominciata prima, con il green carpet, dove già abbiamo avuto un saggio delle mise che si vedranno nelle cinque serate sul palco dell'Ariston. Intanto si apprende che Lorella Cuccarini, al fianco di Amadeus alla co-conduzione, preferisce indossare abiti vintage di grandi griffe. Mentre, anche stavolta, lo stilista Gai Mattiolo ha preparato per Amadeus, al timone della 74/a edizione del festival, un guardaroba preziosissimo, da vero re. E' di Mattiolo anche il guardaroba per le serate sanremesi della moglie di Amadeus, Giovanna Civitello che punterà su colori delicati: pesca, avorio, rosa, oro, lavanda. "Con il mio staff - ha detto lo stilista al telefono con l'ANSA - abbiamo realizzato per Amadeus 25 smoking, tra i quali potrà scegliere quelli che preferirà indossare nelle diverse serate del festival. La maggior parte di questi vestiti sono smoking-gioiello, ricamati con cristalli Swarovski. La giacca più preziosa ha un decoro realizzato con oltre 60mila pietre". I colori, oltre al classico nero, sono il blu oceano, il blu cobalto, il bianco, l'oro, l'argento e il peonia. "Abbinati agli smoking - aggiunge Mattiolo - abbiamo preparato vari papillon e cravatte, in modo che ogni sera Amadeus sia libero di poter scegliere la giacca che si sente più in vena d' indossare, ma anche i relativi accessori. Ci tengo a precisare che è tutto rigorosamente sartoriale. Questi capi fanno parte della mia "The Show Collection", una collezione che come dice il titolo è adatta allo spettacolo o comunque a party e occasioni speciali.ove la tradizione della sartoria maschile è conosciuta e riconosciuta nel mondo come un'eccellenza italiana". E' una collezione di alta sartoria made in Italy e più precisamente made in Napoli".



