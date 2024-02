Sanità, entro un anno l'elisoccorso notturno al San Martino

Ci vorrà circa un anno per realizzare una pista di elisoccorso notturno al policlinico San Martino di Genova, il principale ospedale della Liguria al momento privo del servizio. Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale presentata dal capogruppo Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Il consigliere della sinistra indipendente denuncia "ritardi e la mancata realizzazione dell'opera nel polo regionale per le emergenze" L'assessore Gratarola conferma che "la piazzola del San Martino al momento non è abilitata al volo notturno, ma ha fatto adeguamento per il diurno".

"Il San Martino procederà in autonomia a sistemare la propria piazzola, ma è un lavoro complesso viste le dimensioni degli aeromobili utilizzati dai privati e dai vigili del fuoco. - ribadisce Gratarola - Il nostro intento è quello di andare verso una soluzione, ma non sarà in tempi brevissimi, ci vorrà circa un anno. Nel frattempo le alternative sono il Gaslini che ci ha già dato disponibilità oppure l'aeroporto Cristoforo Colombo".





