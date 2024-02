Pandolfo (Pd) eletto vicepresidente del consiglio comunale

Alberto Pandolfo, del gruppo del Partito Democratico, è stato eletto dall'aula nuovo vicepresidente del consiglio comunale di Genova durante la seduta di oggi. Il voto a scrutinio segreto ha decretato che sarà lui a sostituire la dimissionaria Mariajosé Bruccoleri (ex lista Genova Civica, poi confluita nel gruppo Pd) che ha deciso di rinunciare all'incarico per motivi personali. Alberto Pandofo è stato votato da 14 consiglieri (tutta la minoranza) su 36 votanti, 19 sono state schede bianche, una scheda era nulla mentre un voto è stato assegnato proprio a Bruccoleri e uno all'esponente della maggioranza Valter Pilloni. Resta in carica l'altro vicepresidente, Federico Bertorello, gruppo Lega. A Pandolfo, 39 anni, al terzo mandato come consigliere comunale, le congratulazioni del presidente del consiglio Carmelo Cassibba e strette di mano da parte di molti consiglieri.



