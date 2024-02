Mengoni, Anna Marchesini la mia musa

"Ho riguardato vecchi festival di Sanremo, di quando ero più piccolo e non avevo capito l'importanza di alcuni personaggi. In particolare ho riguardato con molta gioia il festival con Anna Marchesini come co-conduttrice: ho riscoperto il suo genio assoluto. Lei è la musa più importante per questa sera, mi ha ispirato molto". Lo rivela Marco Mengoni che, dopo la vittoria dello scorso anno, stasera debutta da co-conduttore al fianco di Amadeus.

"Molto ha fatto lei per me. Io rido con le lacrime quando vedo i suoi sketch. La sento vicina, forse perché siamo della stessa regione o chissà. Sento un feeling molto profondo, anche se io non ho un grammo del suo talento", continua l'artista che poi rivela: "io esco dai momenti di imbarazzo, facendo le voci.

Anche nella vita normale". E poi sull'ipotesi di un one man show frena: "Che ansia! Pensiamo ad oggi, qui ed ora. Il futuro si vedrà".



