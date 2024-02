Lo spettacolo teatrale su Fantozzi debutta in chemioterapia

Lo spettacolo teatrale 'Fantozzi. Una tragedia', in programma al Nazionale di Genova fino all'11 febbraio, è andato in scena nella sala di somministrazione della chemioterapia dell'ospedale San Martino, dove i pazienti hanno condiviso un momento di spensieratezza in un luogo di dolore ma anche di speranza, con uno spunto di riflessione sui più celebri personaggi ideati da Paolo Villaggio.

L'iniziativa della 'prima diffusa' è stata lanciata dalla Regione Liguria e dal Teatro Nazionale di Genova per coinvolgere i lavoratori e gli ospiti di ospedali, Rsa, carceri e Rems in omaggio alla figura del ragioniere più famoso d'Italia e alle altre maschere nate dalla penna di Villaggio.

Grazie a questo progetto, curato dalla coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini, lo spettacolo sarà visto in oltre 50 strutture assistenziali, ospedaliere e carcerarie che hanno già fatto richiesta per il video. "Portare l'arte, in questo caso il teatro, anche nei luoghi in cui c'è sofferenza, dolore e necessità di cure, è importante - commenta l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola -. Intanto perché la medicina non è fatta solo di farmaci, interventi chirurgici e visite, ma anche di cura della parte psichica e più intima della persona. E se durante le terapie si ha la possibilità di ascoltare un'opera o di vedere uno spettacolo di prosa, si allieta l'animo delle persone e si migliora il processo di cura. Mutuando le parole di Fantozzi, portato in scena grazie a una brillante intuizione di Davide Livermore, si potrebbe dire 'come è umano' perché anche questa, di fatto, è umanizzazione delle cure".

"La cultura è un diritto di tutti - evidenzia Nicolini -, partendo da questo presupposto abbiamo deciso di diffondere i nostri spettacoli nei luoghi dove ci sono persone che non possono andare a teatro: negli ospedali, nelle carceri e nelle residenze sanitarie assistenziali. Un modo per regalare un momento di conforto grazie all'arte".



