La mucca Ercolina a Sanremo per dire no alle leggi Ue

Da Milano a Sanremo per protestare contro le leggi dell'Europa. Nel pomeriggio, sul lungomare Trento Trieste è giunta la mucca "Ercolina II", accompagnata da un gruppo di allevatori. "Arriviamo dal presidio di Melegnano, a Milano - afferma uno degli allevatori, Cristian Belloni -. Siamo venuti qui per protestare contro l'Europa, che mette a rischio la nostra vita. Siamo con 'Ercolina due' per sensibilizzare il problema, visto che questo è un animale portatore di pace". Gli allevatori si sono fermati all'ingresso di corso Salvo D'Acquisto, scortati dalla polizia, con l'intento di raggiungere il teatro Ariston, ma per il momento non hanno ricevuto alcuna autorizzazione. "Chiediamo che le leggi dell'Europa vengano revisionate - prosegue Belloni - e riguardate con uno del settore perché ci sono leggi che sembrano costruite con la calcolatrice, e non con la sensibilità e il giusto impegno".

Secondo i manifestanti le leggi europee metterebbero a rischio anche la vita degli animali stessi. "Se vogliono produrre latte e carne sintetici, porteranno molti animali a non esserci più.

Va finire che la carne sintetica sarà destinata ai poveri, mentre quella normale sarà appannaggio dei ricchi. Vogliamo andare davanti all'Ariston per una protesta pacifica, per sensibilizzare l'opinione pubblica che non ha ancora ben chiaro il quadro della situazione. Solo chi è del settore, infatti, può comprendere i rischi che sono legati a queste folli scelte dell'Europa".



