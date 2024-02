Corso di rafting per direttori sanitari, polemiche in Liguria

Polemiche nel Consiglio regionale della Liguria su un corso di rafting inserito dall'azienda sanitaria locale d'Imperia nel piano formativo dei dirigenti per una spesa totale di 714 euro. Il caso è stato sollevato da un'interrogazione del capogruppo Gianni Pastorino (Linea Condivisa) che ha criticato l'iniziativa chiedendo lumi all'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola.

"I team building cementano le organizzazioni. - replica Gratarola - La proposta formativa dell'azienda sanitaria era rivolta al personale del comparto della direzione strategica che ha sei collaboratori, i direttori hanno partecipato ma sostenendo in proprio le spese". Le tecniche del team building hanno puntato a fare squadra per scatenare dinamiche di gruppo fondamentali per l'interazione del gruppo con la struttura".

"Ho dubbi sull'utilizzo di soldi pubblici per queste iniziative, - afferma Pastorino - è una questione di priorità, anche per 714 euro, che sarebbero potuti servire magari per altre esigenze sanitarie".



