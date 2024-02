Consiglio Liguria celebra la giornata contro il cyberbullismo

Oggi il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei ha ricordato all'Assemblea che domani si celebra la "Giornata Internazionale contro bullismo e cyberbullismo". "Sono fenomeni - ha detto il presidente - da non sottovalutare in un'epoca come la nostra in cui la tecnologia è ormai al centro della quotidianità". Medusei ha fornito alcune cifre sul preoccupante dilagare del fenomeno soprattutto fra i giovanissimi. "Occorre agire nella famiglia, nella scuola, favorendo programmi educativi e di monitoraggio degli studenti e - ha concluso - tra le Istituzioni, promuovendo politiche che prevedano la più ampia forma di collaborazione con le forze dell'ordine in una logica di costante aggiornamento di forme comunicative e nuove tecnologie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA