Con il dj set di Estremo al via il Siae Lounge a Sanremo

Con un set del dj e producer Estremo è stata inaugurata stasera la Siae Lounge, lo spazio nato con il patrocinio di Rai e in media partnership con Rai Radio2, che trasforma piazza Borea d'Olmo per la settimana festivaliera in un luogo di incontro per i protagonisti del Festival di Sanremo.

Dalla Siae Lounge, Siae e Rai Radio 2 racconteranno il 74° Festival di Sanremo con contenuti editoriali esclusivi dei talent di Radio2 - tra cui Saverio Raimondo, Ema Stokholma e Massimo Cervelli - e con foto di backstage, interviste e video originali, per un racconto unico dal dietro le quinte della kermesse più attesa nel mondo della musica italiana.

Rai 2 trasmetterà sei puntate speciali di BellaMa' - il primo 'talent di parola' della tv italiana, condotto da Pierluigi Diaco - dedicate al Festival della Canzone Italiana. Nello skybox saranno poi intervistati ogni giorno i big di Sanremo e gli Autori dei brani in gara in #sanremostories, in un gioco di idee e di parole alla scoperta del percorso creativo di una canzone. Oggi sono ospiti della Siae Lounge Fiorella Mannoia e Marco Paganelli (autore e produttore di La Sad); domani protagonisti The Kolors, Cecilia del Bono (autrice di Santi Francesi) e Francesco Catitti (autore Clara, Mahmood, The Kolors). Giovedì Davide Simonetta (autore di Annalisa e Geolier), Federico Nardelli (autore e produttore di Gazzelle); venerdì Alfa, Lorenzo Vizzini (autore di Mr. Rain), Cheope (autore di Ricchi e Poveri, Fiorella Mannoia, Dargen D'Amico), Brail (autore de Il Tre) ed Estremo (autore di BigMama). Ultimo giorno con BigMama e la sua autrice Ludovica Lazzerini, Jacopo Ettorre (autore di Alessandra Amoroso, BNKR44, Fred De Palma, Mahmood).

Anche nella Casa della Musica sarà protagonista la canzone italiana: un fitto palinsesto di showcase animerà la struttura nella Piazza della Musica per tutta la settimana, a concludere le giornate di incontri e panel industry. Domani Frero, Joseph e Etta.



