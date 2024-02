Amadeus e Mengoni 'noi antifascisti', cantano insieme Bella Ciao

Amadeus e Marco Mengoni cantano insieme Bella Ciao in sala stampa a Sanremo. Lo spunto è una domanda di Enrico Lucci di Striscia la notizia, che chiede a entrambi i conduttori della prima serata di Sanremo se possano definirsi "antifascisti". "Sì", rispondono entrambi senza esitazione e poi intonano la canzone-bandiera della Resistenza.

Amadeus racconta anche un episodio: "Ho visto la Casa di carta. All'epoca, quando in pieno Covid, si ammalarono due interpreti, li contattati per venire a Sanremo a cantare Bella Ciao".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA