Sanremo, show di luci e musica sulla nave da crociera

'Sanremo si ama': è la scritta che ha vestito a festa la nave da crociera Costa Smeralda in rada davanti alla città dei fiori in occasione del Festival della canzone italiana. Uno spettacolo piro musicale con i grandi successi della musica italiana e uno show di luci hanno dato il via alla 74ma edizione della kermesse canora in programma da domani al 10 febbraio. Il comico Enrico Brignano si è esibito a bordo in uno spettacolo tematico per la crociera 'Sanremo Full Experience'. Da domani la nave diventerà palcoscenico sul mare della musica di Sanremo, con le esibizioni dei quattro artisti: Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D'Agostino, in collegamento con il Teatro Ariston.



