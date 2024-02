Sanremo, Rai celebra 100 anni di radio e 70 di tv con una mostra

Dalle radio alle tv d'epoca fino agli abiti dei conduttori televisivi che hanno fatto la storia della Rai e del Festival di Sanremo e a una sala dov'è possibile cantare 'Volare' assieme all'ologramma dell'indimenticato Domenico Modugno. Sono gli ingredienti della mostra '70 anni di televisione e 100 anni di radio, il Festival si mostra', che si è aperta oggi a Sanremo nel forte di Santa Tecla organizzata dalla Radiotelevisione Italiana.

"È un'esposizione molto completa con la quale si vogliono onorare i settant'anni della storia di Sanremo, - spiega il direttore del Museo della Radio e Televisione Rai di Torino Alberto Allegranza - nelle prime due sale presenta un museo itinerante animato da quattro radio antiche e altrettante tv con le quali proviamo a percorrere una sintesi dei cento anni di storia della radio, partendo dal primo annuncio del 6 ottobre 1924, fino al Sanremo di quest'anno".

Ma a scatenare l'interesse dei visitatori, tutti in coda per provare, è stata la possibilità di cantare 'Volare' all'ologramma di Domenico Modugno. "C'è anche un set dove il visitatore può recitare l'annuncio con il quale il 3 gennaio 1954 la prima annunciatrice Rai Fulvia Colombo, dava il via alle trasmissioni televisive regolari del Programma Nazionale", aggiunge Allegranza.

La mostra a ingresso gratuito resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino a domenica 11 febbraio. Per l'ultimo giorno la chiusura sarà anticipata alle 18.



