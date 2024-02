Sanità, Alisa 'trend liste attesa stabile con +10% prestazioni'

"Il trend delle liste d'attesa sanitarie in Liguria nel 2023 è stato stabile rispetto al 2022, poiché a fronte di un aumento della domanda pari al 9% l'offerta ligure è aumentata del 10%. Non corrisponde quindi ad alcun dato presentato l'affermazione secondo cui le liste d'attesa in Liguria sarebbero aumentate di 850mila prestazioni. Anzi va rimarcato il fatto che l'aumento complessivo della produzione ambulatoriale e ospedaliera nel 2023 è stato pari a 56 milioni".

Così l'Azienda ligure sanitaria (Alisa) in una nota smentisce i dati forniti dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Luca Garibaldi sull'aumento delle liste d'attesa nel corso dell'ultima annualità.

"Le azioni per abbattere le liste d'attesa hanno dunque dato risultati confortanti, nonostante un aumento vertiginoso della domanda. - rimarca Alisa - Anche per questa ragione l'impegno continua sul fronte dell'appropriatezza, con il coinvolgimento dei dipartimenti interaziendali e dei prescrittori, con tavoli regionali, con percorsi informatici insieme a Liguria Digitale, con il governo del percorso pre-intervento del paziente chirurgico in elezione".

"Parallelamente ci sono le risorse stanziate per aumentare ulteriormente l'offerta che sarà incrementata sia attraverso le manifestazioni d'interesse rivolte al privato accreditato con stanziamenti per 42 milioni, sia attraverso le misure che interesseranno direttamente i nostri ospedali con finanziamenti mirati per un totale di 12 milioni legati al piano operativo per il recupero delle liste d'attesa - spiega l'azienda - e alle misure come il potenziamento delle attività dei nostri professionisti e la programmazione che Regione, Alisa e le aziende hanno messo in campo per raggiungere gli obiettivi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA