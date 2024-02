Nave Vulcano, in 17 a Genova, 4 piccoli pazienti al Gaslini

Sono 17 le persone ;sbarcate da nave Vulcano, proveniente dal porto di al Arish in Egitto, destinate a Genova. Tra questi ;piccoli pazienti che verranno ricoverate all'ospedale Gaslini. ;Alcuni nuclei familiari, verranno ;accolti nelle sistemazioni della Caritas; in attesa di procedere con l'iter burocratico. Il bilancio del Gaslini sale quindi a 13; persone. Nei giorni scorsi; Regione Liguria si era attivata come cabina di regia insieme all'ospedale Gaslini e a diversi enti del Terzo Settore; come la Comunità di Sant'Egidio, Caritas, Arci e Federazione delle Chiese evangeliche nel trovare una soluzione di vitto e alloggio, mediazione culturale e fornitura di beni primari.; Il dipartimento Protezione Civile si occuperà;, a sostegno della Croce Rossa del trasporto in sicurezza di 5 persone dalla Liguria verso gli ospedali di Milano. "Regione Liguria ha un'organizzazione rodata grazie a Protezione Civile, Terzo Settore e Sanità che ha permesso non soltanto di prendersi carico dei piccoli pazienti e dei loro familiari che rimarranno in Liguria, ma anche di garantire i trasporti in sicurezza dei pazienti e dei parenti che andranno negli altri ospedali pediatrici del Paese - ha detto l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Questa è la seconda fase di un percorso iniziato il 29 gennaio con l'arrivo del primo aereo a Ciampino con 5 persone, due mamme e tre bambini, poi trasportati al Gaslini. La terza e ultima fase sarà un nuovo volo in arrivo il 9 febbraio con a bordo 25 persone. Quel che è certo - prosegue Gratarola - è che la Liguria conferma la propria disponibilità all'accoglienza. Salire a bordo della nave 'Vulcano' e incrociare lo sguardo di chi ha visto la guerra da vicino mi ha toccato particolarmente".

; "Stiamo scrivendo una nuova pagina dell'accoglienza nella nostra regione a dimostrazione della disponibilità e responsabilità della Liguria nel portare a termine missioni delicate come quella di oggi - aggiunge l'assessore al Sociale e Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Regione Liguria ribadisce la sua disponibilità a collaborare con il Governo nella gestione delle emergenze per aiutare chi ha bisogno".





