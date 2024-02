L'Idomeneo di Mozart a Genova 243 anni dopo debutto a Monaco

Il Carlo Felice di Genova si appresta a mettere in scena "Idomeneo" di Mozart. L'appuntamento è per venerdì 16 e sarà un avvenimento storico in quanto il primo capolavoro di Mozart verrà presentato sui palcoscenici genovesi per la prima volta a distanza di 243 anni dal debutto assoluto a Monaco. Può sembrare assurdo un simile ritardo ed in effetti lo è, ma va ricordato che Mozart non ha goduto di particolari attenzioni nell'Ottocento e anche gli altri titoli importanti del suo repertorio sono arrivati molti anni dopo la loro creazione. Era il 1824 quando il Teatro Sant'Agostino ospitò la prima di "Don Giovanni". Non piacque, tanto che per la successiva rappresentazione genovese (sempre al Carlo Felice) si dovette attendere il 1867. Una serata burrascosa con tanti fischi alla pur splendida partitura mozartiana. Altro lungo intervallo e nel 1942, nell'ultima stagione del Carlo Felice prima del violento bombardamento che avrebbe scoperchiato iol teatro, Alberto Erede ne diresse una bella edizione con Mariano Stabile e Tito Schipa. Sei anni prima, nel 1936, era stato Vittorio Gui a presentare per la prima volta ai genovesi "Le nozze di Figaro" in una edizione che annoverava sempre Mariano Stabile fra i protagonisti. La trilogia italiana era completata da "Così fan tutte" in scena al Carlo Felice per la prima volta nel 1941: ancora Alberto Erede con un cast in cui figurava Suzanne Danco. I tre lavori su libretto di Da Ponte anticiparono gli altri generi teatrali affrontati da Mozart. Così, ad esempio, "Il flauto magico" arrivò nel 1953 con Sesto Bruscantini. "Il ratto dal serraglio" fece la sua comparsa nel 1962 con la direzione di Francesco Molinari Pradelli. Più sfortunato ancora il Mozart dell'opera italiana seria. Se per "Idomeneo" si è dovuto attendere il XXI secolo, "La clemenza di Tito" è arrivata la prima ed unica volta nel 1980, messa in scena dai complessi artistici del Teatro dell'Opera di Lipsia.

L' "Idomeneo" genovese vedrà l'allestimento realizzato alla Scala nel 2019 e acquistato dal Carlo Felice. Le scene sono di Volker Hintermeier, la regia di Matthias Hartmann. Fra gli interpreti, Antonio Poli, Cecilia Molinari, Benedetta Torre e Lenneke Ruiten. Dirige Riccardo Minasi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA