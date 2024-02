Incidente sul lavoro, muore un operaio ad Alassio

Un operaio di 58 anni, Luciano Peirano, è deceduto oggi intorno a mezzogiorno ad Alassio (Savona) mentre lavorava all'interno di un cantiere in via Adelasia. Secondo le prime ricostruzioni è caduto da una betoniera picchiando violentemente la testa per terra.

Immediato l'intervento sul posto dell'automedica, della croce rossa di Alassio e dell'elisoccorso Grifo, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Al momento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e degli uomini dell'ispettorato per la sicurezza sui luoghi di lavoro dell'azienda sanitaria locale.



