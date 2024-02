Blazquez, "futuro Gilardino? pronti a parlarne"

Un bilancio di mercato "soddisfacente" per Andres Blazquez, ad del Genoa. Sia dal punto di vista economico, il club dopo l'accordo con l'agenzia delle entrate era obbligato a chiudere in positivo, sia dal punto di vista tecnico con l'arrivo di giocatori pronti ma anche di giovani di prospettiva.

E ora a mercato chiuso la palla passa al tecnico Gilardino che dovrà discutere del suo futuro con il club avendo il contratto in scadenza a fine stagione.

"Ho parlato con lui e gli ho chiesto che tipo di allenatore vuole essere: se un Wenger o un Ferguson per un progetto a medio lungo termine o fare una carriera diversa-ha spiegato l'amministratore delegato del club Blazquez-. Noi abbiamo un progetto e vorrei trovare un accordo per un progetto chiaro per andare avanti insieme. Sappiamo che nella sua evoluzione tattica vorrebbe arrivare a fare un modulo con il 3-4 e con un certo tipo di evoluzione in attacco e noi stiamo provando a costruire una squadra con quello stile di gioco. Penso che se ci accordiamo sul tipo di calciatori, sia quelli da sviluppare che quelli pronti, lui sia competente per essere il nostro tecnico del futuro".



