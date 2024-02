Toti, ex Colonia Olivetti sarà struttura di grande qualità

"L'ex Colonia Olivetti diventerà una struttura di grandissima qualità sia estetica sia ricettiva all'interno di una delle province che sta maggiormente crescendo dal punto di vista turistico. Qui lavoreranno molte decine di liguri con positive ricadute sull'indotto per molte decine di imprese del territorio: i numeri della Liguria, sia quello del turismo sia quello dell'occupazione, ci dicono che questo è il modello da perseguire. Non è stato facile arrivare fino a qui: ci siamo arrivati con 10 milioni di euro di investimenti sul Parmignola per la messa in sicurezza dell'area, con 5 milioni di euro sul Canale Lunense a cui si aggiungeranno alcune decine di milioni di euro tra Pinqua e Ciclovia Tirrenica, i cui cantieri apriranno entro pochi mesi. C'è qualcuno che oggi rileva che questi luoghi erano da riqualificare: bene che se ne sia accorto anche se parecchio in ritardo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha effettuato un sopralluogo a Marinella di Sarzana per fare il punto sui lavori in corso per il recupero e la riqualificazione dell'ex Colonia Olivetti da parte del Gruppo Bulgarella e in vista dell'avvio dei cantieri per la Ciclovia Tirrenica, entro il mese di giugno, e per la rigenerazione urbana del borgo grazie al progetto Pinqua.

"Per il borgo di Marinella e la Ciclovia Tirrenica - aggiunge Toti - abbiamo appaltato le gare che sono state affidate anche dopo un contenzioso al TAR, da cui francamente non abbiamo alcun nocumento, visto che per noi l'importante è che i lavori si facciano. Gli interventi saranno conclusi come prevede il Pnrr entro il 2026. Credo quindi ci siano le condizioni per vedere di qui a due anni cambiare radicalmente questo territorio a beneficio di chi ci vive, dei turisti e dell'economia di tutta la Liguria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA